Su kabakları sanat eserine dönüşüyor

El sanatları alanında farklı branşlarda kurslar açarak birbirinden güzel ürünler ortaya koyan KO-MEK şimdi de su kabağı işlemeciliği kursu açtı.

Geçmişte su taşımada kullanılan su kabakları, bu günlerde usta ellerde sanat eserine dönüşüyor. Kursa katılan vatandaşlar, küçük matkaplarla kabaklara şekil verirken, ortaya güzel eserler çıkıyor. Boyanan ve verniklenen su kabakları birbirinden güzel avize ve gece lambalarına dönüşüyor. Kursiyerlerin kimi evine süs eşyası yaparken, kimisi de satıp gelir elde ediyor ya da eşine dostuna kendi yaptığı ürünlerini hediye olarak gönderiyor.

Su kabağı işlemeciliği kursunun açılmasından memnun olduklarını belirten kursiyer Nuran Bacakoğlu, "Su kabağı işlemeciliği sabır ve beceri gerektiren bir kurs, daha önceden görmüştüm. Derince KO-MEK'te böyle bir branşın açıldığını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Burada işlediğimiz su kabaklarını boyayarak çok güzel desenler veriyoruz. Daha sonra da yaptığımız ürünleri Komeksepeti.com adresinde satışa çıkararak gelir sağlamış oluyoruz" dedi.

Azmi engelini yendi

Su kabağı işlemeciliği kursuna katılan Özlem Çukur ve down sendromlu kızı Yasemin de birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Su kabağına Su kabağı işlemeciliği kursunu çok sevdiğini belirten Yasemin, "Burada hem vaktimi olumlu harcıyorum hem de bir şeyler öğreniyorum. Annemle birlikte kurslara katılmak beni çok mutlu ediyor" dedi.

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK'in resmi internet sitesi olan "www.komek.org" adresi üzerinden yapabiliyor.