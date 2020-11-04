İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Su kanalına düşen otomobildeki sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak su kanalına düştü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sepetçi Mahallesi Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan A. idaresindeki 41 KM 769 plakalı Hundai marka otomobil, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki su kanalına düşerek durabilen otomobilin sürücüsü Burhan A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sürücü kısa sürede araç içerisinden çıkartıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Burhan A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.