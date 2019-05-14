Su kuyusuna düşen yaban domuzunu itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düştüğü su kuyusunda mahsur kalan yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre Kandıra Sarıahmetler köyünde su kuyusuna yaban domuzu düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Hayvanın bedenine halat saran ekipler, yaban domuzunu mahsur kaldığı su kuyusundan kurtardı. Kuyudan çıktıktan sonra bir süre kendisini kurtaran ekiplere bakan yaban domuzu, koşarak gözden kayboldu.