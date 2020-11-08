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Su kuyusunda ölümü beklerken 10 yaşındaki kız umut oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte ormanlık araziye dağ çileği toplamaya giden 10 yaşındaki çocuğun düştüğü su kuyusunda mahsur kaldığını fark ettiği çakal, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesi ile birlikte ormanlık araziye dağ çileği toplamaya giden 10 yaşındaki çocuğun düştüğü su kuyusunda mahsur kaldığını fark ettiği çakal, itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.


Olay, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Karabıyık Sokak mevkiinde bulunan ormanlık arazide meydana geldi. Ormanlık alana ailesi ile birlikte dağ çileği toplamaya gelen 10 yaşındaki Zeynep Meva Öner, arazi içerisinde bulunan su kuyusunun yanına gitti. Bu esnada kuyunun içerisinde mahsur kalan bir hayvan olduğunu gören küçük çocuk durumu ailesine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerince çakal kurtarıldı. Kurtarılan çakal doğaya salındı.


Olayı anlatan Zeynep Meva Öner, “Biz buraya çilek toplamaya geldik. Gezerken kuyuyu gördüm ve o esnada kuyunun içerisinde bir hayvanın olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdik” dedi.

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