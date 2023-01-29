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Suçüstü yakalanan hırsızlar adliyede

Kocaeli’de bir iş yerinin deposuna giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kocaeli'de bir iş yerinin deposuna giren ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 3 hırsız, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Güney Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinin deposuna hırsızlık amacıyla giren 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.T., A.B. ve H.T. isimli şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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