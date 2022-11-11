Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısının sitemi

Kocaeli'de koruma altındaki kuş gözlem alanında kaçak midye avcılığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı. Her midye topladığında yakalandığını söyleyen mide avcısı, geçimini bu işten sağladığını belirterek, "Biz de böyle şeyler yaşamayı istemiyoruz ama çalışmaya mecburuz. Ailemize bakmak zorundayız. 25 kez ceza yedim. Şu ana kadar 20 bin TL ceza geldi" dedi.

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde göçmen kuşların sıklıkla konakladığı bölgede 3 kişinin midye avladığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçak midye avcılarını sudan çıkmaları için uyardı. Ekiplerin uyarılarına rağmen sudan çıkmayan şahıslar, midye toplamaya devam etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Suya giren deniz polisi ekipleri şahısları karaya çıkardı. Şahıslara, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince "Su Ürünleri Kanuna Muhalefet" suçundan ceza uygulandı.

"Mecburuz"

Geçimini 7 yıldır midye toplayarak sağladığını söyleyen Tolga Safsin, "Geçimimizi bu işle sağlıyoruz. Sadece bu işi yapıyorum. Her seferinde yakalanarak ceza yiyoruz. Ekmek paramızı çıkarmak için bu soğuk suya giriyoruz. Biz de böyle şeyler yaşamayı istemiyoruz ama çalışmaya mecburuz. Ailemize bakmak zorundayız. 25 kez ceza yedim. İlk yakaladıklarında 2 bin TL kesiliyor, sonrasında katlanıyor. Şu ana kadar 20 bin TL ceza geldi. Bu midyeler burada toplamak yasak, suyu pis diyorlar ama bu midyeler fabrikaya gidince temizleniyor, bir sıkıntı olmuyor" dedi.