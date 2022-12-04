Süleyman Demirel Caddesi'nin çehresi değişiyor

Çayırova'da bulunan Şekerpınar Süleyman Demirel Caddesi'nde üstyapı çalışmaları yapılıyor. Dekoratif aydınlatma direkleri ve parke kaldırımlarıyla cadde yepyeni bir çehreye kavuşacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Şekerpınar Mahallesi Süleyman Demirel Caddesinin üstyapısını yapıyor. Plent miks temel ve binder asfalt serimi yapılan cadde de elektrik altyapısı yer altına alınıyor. Elektrik altyapısının yer altına alınması sonrası caddede dekoratif aydınlatmalar ve parke bordür kaldırım imalatları yapılacak.

Çayırova Kaymakamlığına ulaşımın sağlandığı 380 metre uzunluktaki Süleyman Demirel Caddesinde asfaltlama çalışması tamamlandı. Elektrik altyapısının yer altına alınması çalışmalarının yapıldığı caddede elektrik altyapısının yer altına alınması sonrası dekoratif aydınlatma direkleri montajı ve parke bordür kaldırım yapılacak. Dekoratif aydınlatma direkleri ve parke kaldırımlarıyla cadde yepyeni bir çehreye kavuşacak.