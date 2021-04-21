Sülfürik asit üretim tesisi ÇED toplantısına çevreci engeli

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılması planlanan sülfürik asit tesisi ile ilgili düzenlenmek istenen ÇED toplantısı çevrecilerin tepkileri sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca Mahallesi'nde 13 bin 346 metrekare alanda Modül Enerji Yatırım firması tarafından yapılması planlanan sülfürik asit üretim tesisi ile ilgili düzenlenmek isteyen ÇEC toplantısına çevreciler engel oldu. Körfez Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde Kocaeli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkililerin katılımı ile ÇED toplantısı düzenlenmek istedi. Sabah saatlerinde kültür merkezine gelen heyet, sülfürik asit tesisinin yapımını istemeyen çevrecilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bölge halkının tepkileriyle karşılaştı. Yoğun tepkiler sonrasında sebebiyle gerçekleştirilemedi.

Ölümcül risk taşıyan tesise tepki

Toplantı öncesi açıklama yapan çevreciler, kurulmak istenen tesisin 2 kilometre çapındaki alanda okullara, İGSAŞ, TÜPRAŞ, OPET firmalarının depolama tesislerin ve yerleşim yerlerine yakınlığı bakımından tehlikeli olduğunu iddia ettiler. Çevreciler, tesiste üretimin çok kolay alevlenen, kokusu rahatsız edici olan, canlılara, toprak, su kaynakları için riskli etkileri olan ve solunum için ölümcül risk taşıyan kükürtün yakılmasıyla elde edileceğini belirterek tesisin yapılmasına karşı çıktılar.

Tepkiler sebebiyle ÇED toplantısı yapılamadı

Toplantı öncesinde tepkilerini ortaya koyan çevreciler sülfürik asit üretimi sırasında partikül, duman, koku çıkartmamanın teknolojik olarak mümkün olmadığını, 2-7 gün havada asılı kalabilen partiküllerin ise rüzgar, yağmur ile taşınarak uzun süreli maruz kalındığında solunum hastalıkları, akciğer deformasyonu ile mevcut kalp hastalıklarının kötüleşmesine sebep olabileceğini dile getirdiler. Tepkilerin ardından Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri de yaşanan gerginlik sonrası ‘toplantıya gerçekleştirilememiştir' diye tutanak tutarak salonu terk ettiler.

Öte yandan, Körfez'de kurulması planlanan tesis ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ise, “Net bir şekilde ifade edeyim; bizim görüşümüz olumsuz. Böyle bir tesisin yapılması ile alakalı Körfez Belediyesi olarak uygun görüş vermedik" dedi.