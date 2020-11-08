Sultan Baba Türbesi'nin çehresi değişecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün köyünde bulunan Sultan Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün köyünde bulunan ve atıl durumda olan Sultan Baba Türbesinde çevre düzenlemesi yapıyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen türbe, yenilendikten sonra vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Türbe ve çevresini kapsayan düzenleme çalışmaları kapsamında alan içerisinde mevcutta bulunan 15 adet oturma alanı söküldü. Oturma alanının yanı sıra parke döşeli yollar da yenilenmek üzere ekipler tarafından söküldü.

Alanda bulunan tuvaletler de Park ve Bahçeler ekiplerince onarıma alındı. Onarımın ardından alana engelli tuvaleti de eklenecek. Tüm park alanını kapsayan çalışmalar ile alanın engelli kullanımına uygun hale getirilmesi hedefleniyor. Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprü de onarılacak. Köprünün güvenli hale getirilmesi için ahşap korkuluk yapılacak. Alan içerisinde yer alan çeşme de ekipler tarafından yeniden yapılacak. Ayrıca alanda yer alan mezarlığın bulunduğu kısımda yer alan korkuluklar da ekipler tarafından yenilenecek.

Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarına granit taş döşenecek. Park alanı içerisine uygun noktalara vatandaşların kullanımı için bank ve piknik masası yerleştirilecek. Aydınlatma tesisatı da ekipler tarafından yenilenecek.