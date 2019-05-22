Sunay Akın'dan Başkan Hürriyet'e övgü

KOCAELİ (İHA) –İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret eden Şair, Yazar, Gazeteci, Araştırmacı ve Tiyatro Oyuncusu Sunay Akın, İzmitliler'in çok şanslı olduğunu söyledi.

Sunay Akın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e konuk oldu. Gerçekleşen ziyarette konuşan Sunay Akın, “İzmitliler aydın bir başkanları olduğu için çok şanslılar” diyerek İzmit'te kültür ve sanat anlamında Başkan Hürriyet ile işbirliği içinde olacağını söyledi. İzmit benim için Ruşen Hakkı demektir. Aradan 20 küsur yıl geçti ve ilk kez buradan bir davet aldım. Fatma başkanımız ile İzmit'e kültürel anlamda ne yapabiliriz onu konuşacağız. Kendisi aydın bir kişilik, kazanmasına çok sevindim. Görevinde başarılar diliyorum. Bir kadının başarısı çok önemli. İzmitliler böyle aydın bir başkanları olduğu için ve Fatma hanımdan dolayı gerçekten çok şanslı. Çocukluğumda kibrit kutularının üstünde saat kulesi vardı. Onları biriktirirdim ve İzmit'i oradan tanıyorum. O yüzden saat kulesine benim borcum var. İzmit fuarı, SEKA. Bizim İzmit'e borcumuz var. İzmitli çocuklar ve ailelere yönelik yapabileceğimiz ne varsa sonuna kadar destek olacağım” şeklinde konuştu.

Ziyaret için konuğuna teşekkür edip Kocaelispor forması hediye eden İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de, “Uzun süre önce Sunay bey ile tanışmıştık. İzmit'te kültür sanat anlamında kendisinin deneyimlerinden faydalanacağız. Benim için gelmesi çok kıymetli. İzmit için işbirliği içinde çalışmak beni çok mutlu edecek. İzmit'in gerçekten kültür, sanat ve spor damarları uzun süredir tıkanmıştı. Biz o damarları açmak istiyoruz” diye konuştu.