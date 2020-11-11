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Sundurmalar köy hayatını kolaylaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köy ortak alanlarına yapılan sundurmalar köy halkının etkinliklerini daha rahat bir şekilde yapabilmelerine imkan sunuyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylerden gelen talepler doğrultusunda kırsal alanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde bin 232 adet değişik ebat ve modelde sundurma çalışması yaptı. Çalışmalarda Büyükşehir tarafından malzeme yardımı yapılırken imalat kısmı köy halkı tarafından imece usulü gerçekleştiriyor. Köy halkının talepleri doğrultusunda yapılan sundurmalar, yağmur ya da güneş gibi etkenlerden koruyarak vatandaşların etkinliklerini daha rahat bir şekilde yapmalarını sağlıyor. Bu kapsamda son olarak İzmit Kabaoğlu Üçtepeler Camii'nde 200 metrekarelik alan kapalı hale getirilerek cami cemaatinin kullanımına sunuldu.


Çalışmalarda ayrıca Kandıra'da Hediyeli Mezarlık alanında ve Gebze Çamlık Cami kapısı üzerinde sundurma çalışması yapıldı.

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