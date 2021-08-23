Sünnetçioğlu Mahallesi'nde 1,5 kilometre uzunlukta yol asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kandıra ilçesi Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir belediyesi yağışların olmadığı yaz aylarında Kocaeli genelinde cadde ve bulvarların yanı sıra kırsal mahallelerde de üstyapı çalışmaları kapsamında asfaltlama yapımına devam ediyor. Bu doğrultuda Kandıra ilçesi Sünnetçioğlu Mahallesi'nde Büyükşehir belediyesi tarafından 2 bin 100 ton asfalt, 4 bin ton da plent miks temel serimi yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile Pelitpınarı Mahallesi'nden Sünnetçioğlu Mahallesi'ne oradan da Kandıra-İzmit yoluna bağlantının sağlandığı 1,5 kilometre uzunluktaki yolda asfaltlama çalışmalarına başlandı. Kısa süre içerisinde asfaltlama çalışması tamamlanarak, yol vatandaşın hizmetine sunuldu.