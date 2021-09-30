Süper Enduro sezon finali için geri sayım başladı

Dört ayaktan oluşan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın daha önce ilk ayak yarışlarına ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi, şimdi de final yarışı için hazırlıklarını sürdürüyor. 2-3 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kartepe Motosiklet Kulübü'nün iş birliğinde gerçekleşecek final yarışında, oldukça zor ve tehlikeli olan parkurlarda yüzlerce motosikletçi aynı anda yarışa başlayacak. Motosiklet tutkunlarının merakla beklediği final yarışı sonunda 2021 sezonunun şampiyonları da belli olacak.

Zorlu engelleri geçmeye çalışacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle Kocaeli'nin Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda toplu start alacak endurocular, zorlu engelleri geçmeye çalışacak. 2 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışının ardından ilk etap mücadeleleri yaşanacak. 3 Ekim Pazar günü ise sporcular, 2. ve 3. etap yarışlarında ter dökecek. Güce dayalı olan yarışlarda en zor parkurlar ise taş parkuru ve kamyon tekerlerinin üzerinde geçmek olacak gibi görülüyor.

Yarışlarda keyifli anlar yaşayacak

Türkiye Şampiyonası'nda puan veren yarışlar sonunda ülkemizin en iyi endurocuları belli olacak. Sporcular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında mücadele edecek. Özenle hazırlanan Süper Enduro parkurunda hem sporcular hem de Enduro tutkunlarının toplu startların yer alacağı yarışlarda keyifli anlar yaşayacak.