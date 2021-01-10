Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 - İH Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İH Konyaspor'u ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Skubic'in ortasında topla buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda sağ üst köşeye giden topu kaleci Emiliano parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren ve altı pasa inen Fatih Kuruçuk'un köşeye sert vuruşu kaleci Sehic'in ellerinde kaldı.
66. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşu ağalarla buluştu. 1-0
80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Jevtovic'in hatasında topu kazanan Ndiaye'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
83. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında topla buluşan Jevtovic meşin yuvarlağı kafayla kalecinin solundan ağalarla buluşturdu. 2-1
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec , Biglia, Papa N'diaye, Andrea Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 71), Fabio Borini (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao, Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 77)
Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak
Teknik Direktör: Atilay Canel
İH Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Sitya (Ömer Ali Şahiner dk. 67), Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Milosevic (Zymer Bytyqi dk. 75), Levan Shengelia (Erdon Dacı dk. 56), Sokol Cikalleshi (Musa Çağıran dk. 75), Artem Kravets
Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)
Sarı Kartlar: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)