İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Fatih Karagümrük:0 - İH. Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanattan hızla ceza sahasına ilerleyen Shengelia, Balkovec ile girdiği ikili mücadelede ceza sahası içinde yerde kaldı. İttifak Holding Konyaspor'un penaltı beklediğini pozisyonda hakem devam dedi.


15. dakikada Karagümrüklü defans oyuncusu Fatih topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak Kravets'in önünde kaldı. Kaleci Emilliano ile karşı karşıya kalan Kravets'un vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı


22. dakikada Karagümrük atağında savunmadan dönen top ceza sahası dışında Biglia'nın önünde kaldı. Kaleyi düşünen Biglia'nın şutu az farkla dışarı çıktı.


27. dakikada Hedenstad topu ceza sahası içindeki Ndiaye'ye gönderdi. Ndiaye'nin içeriye çevirdiği top altı pas üzerinde defansa çarparak kornere çıktı.


35. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Cikalleshi'nin vuruşu az farkla dışarı gitti.



Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Papa N'diaye, Andrea Bertolacci Fabio Borini, Ndao, Mevlüt Erdinç


Yedekler: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Sobiech, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Ramazan Civelek, Jimmy Durmaz, Emre Çolak


Teknik Direktör: Atilay Canel


İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Sitya, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan, Milosevic, Levan Shengelia, Sokol Cikalleshi, Artem Kravets


Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, Ömer Ali Şahiner, Zymer Bytyqi, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Musa Çağıran, Ali Karakaya, Şener Kaya, Erdon Dacı


Teknik Direktör: İsmail Kartal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.