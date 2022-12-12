Süpermarkette işlenen cinayetin iddianamesi kabul edildi

Kocaeli'nde süpermarkette alışveriş yapan çifte kurşun yağdırarak birini öldüren, birini de yaralayan şahıs hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık, 19 yaşındaki oğlunun komşusunun kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Bu olaydan sonra Belfun ile karşılaştığımızda bana alay eder tavırlarla bakıyor ve beni tahrik ediyordu" dedi.

22 Şubat'ta Yenikent Mahallesi'nde bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (37) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı yaşamını yitirmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı. Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.'nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.'nin oğlu Batuhan'ın (19) Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaşamını yitirdiği ve ikili arasında bu sebeple husumet bulunduğu ortaya çıkmıştı.

"Kaza neticesinde Mustafa'nın oğlu vefat etti"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mustafa Ş. hakkında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen müşteki Sevda Doğramacı, "Markette gezindiğimiz esnada Mustafa Ş. üzerimize gelerek elindeki silahı eşimin başına vurdu. Eşimi korumak amacıyla üstüne kapandım. Bu sırada Mustafa 2 el ateş etti. Ben ve eşim yaralandık. Bu olaylar yaşanmadan önce Mustafa'nın oğlu ve eşim kaza yaptı. Kaza neticesinde Mustafa'nın oğlu vefat etti. Bu sebeple eşim ve Mustafa arasında sorun vardı. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

"Belfun'un kullandığı araçta oğlum vefat etti"

İddianamede sanık Mustafa Ş.'nin ifadesi de yer aldı. İfadesinde Belfun Doğramacı'yı 5 yıldır tanıdığını söyleyen Mustafa Ş., "Belfun psikolojik sorunları olması sebebiyle ondan uzak duruyordum. Belfun, 2019 yılının mayıs ayında 19 yaşında olan oğlum Ahmet Batuhan'ı Antalya'ya birlikte gitmek ve aracını tamir etmek amacıyla kandırdı. Belfun, aracı tehlikeli kullanmasından ve tekin birisi olmamasından dolayı oğlumun gitmesine razı olmadım ancak yine de oğlum onunla gitti. Antalya'dan dönüş yolunda Isparta'da Belfun kaza yaptı ve oğlum vefat etti. Bu olaydan sonra Belfun ile karşılaştığımızda bana alay eder tavırlarla bakıyor ve beni tahrik ediyordu" diye konuştu.

"Vücudunu hedef almadan bir el ateş ettim"

Olay gününü anlatan Mustafa Ş., "Bir iş yerinin önünde olduğum esnada Belfun araba ile önümde durdu, alaylı ve tehditkar bir şekilde bana bakarak gitti. Buna sinirlendim ve Belfun'un eşiyle markete girdiğini gördüm. Tekrardan bana alaycı bir şekilde bakınca daha da sinirlenerek olay yerine 50 metre ilerideki eşime ait kuaför dükkanına giderek daha önce koymuş olduğum ruhsatsız silahımı aldım. Eşimin beni engellemesine rağmen markete giderek Belfun'a, 'Oğlumu öldürdüğün yetmiyor mu bir de beni mi öldüreceksin? Gördüğün yerde kafanı sallıyorsun, tehdit ediyorsun, artık yeter' diyerek silahla kafasına vurdum. Sonrasında vücudunu hedef almadan bir el ateş ettim. Şahsın yaralanmadığını düşünerek marketten ayrıldım" şeklinde konuştu.