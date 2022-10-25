Şüpheli araç durduruldu: 180 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta ve sürücüsünde yapılan aramada 180 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta ve sürücü üzerinde yapılan aramada 180 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken sürücü K.Y. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.