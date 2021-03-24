ŞURA'da çevre ve master planı ele alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent dinamiklerini bir araya getirdiği Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) "Çevre Master Planı" gündemiyle ilk toplantısını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurulun ilk gündem konusu olarak "Çevre Master Planı" ele alındı. Daire başkanları, şube müdürleri, kurum başkanları ve akademisyenlerin katıldığı toplantının başlangıcında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, "Çevreye Duyarlı, Yaşanabilir Kent Kocaeli" başlıklı sunumu yaptı. Büyükşehirin çevre yatırımlarına önem verdiğini belirten Önem, "İzmit Körfezi gri bir görüntüden mavi bir görüntüye kavuştu. Çevresi arıtma tesisleriyle dolu. Yüzde 100 arıtma ile Körfez'e atık su ulaşımını engelliyoruz. Kocaeli için sürdürülebilir bir çevre istiyor ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

"Güzel projeler oluşturulacağına inanıyorum"

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli ise "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çevre konusunda önemli yatırımlar yapan bir belediye. Bu zamana kadar yapılan çalışmalar önemli. İzmit Körfezi'nin etrafı arıtma tesisleriyle çevrili. 'Çevre Eylem Planı' oluşturulması önemli. Biz bu konuda ortak çalışmalar yapmalı ve bilgi alışverişinde bulunmalıyız. Bu kapsamda oluşturulan bu kurulun önemli kararlar alacağına ve güzel projeler oluşturulacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Çalıştay ve paneller bize yol haritası çizecek"

Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu da, "Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi altında buluşan Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu'nun önemli işler yapacağına inanıyorum. Bunu ilk gündem maddesi olarak "Çevre Master Planını" ele almasından görüyoruz. Çevre önemli bir konu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevre konusunda yaptıkları yatırımları biliyoruz. Bize düşen bu kent için sürdürülebilir projeler üretmektir. Bu kapsamda yapacağımız çalıştay ve paneller bize yol haritası çizecektir" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu ilk toplantısında tüm kurul üyelerinin görüşlerine başvurarak, bundan sonraki çalışmalar için bilgi havuzu oluşturma ve öncelikli olarak Çevre Çalıştayı yapılmasını kararlaştırıldı.