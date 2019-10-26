Kartepe Zirvesi'nde konuşan sürdürülebilirlik uzmanı Olga Chepelıanskaıa, “Türkiye'nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiği yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin katıldığı "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularının ele alındığı Kartepe Zirvesi'nde “Küreselleşme ve Şehirleşme” konusu ele alındı. Programda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa, “Türkiye'de sıcaklık, ortalama 7 derece yükselebilir. Küresel ısınma devam ederse Türkiye'nin kıyılarında 2100 yılına kadar deniz 1 metre yükselecek ve bu yükselme 3 milyon insanı etkileyecek” dedi.

“Türkiye'de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebilir”

Küreselleşme ve Şehirleşme özel oturumunda konuşan sürdürülebilirlik uzmanı ve UNİCİTİ kurucusu Olga Chepelıanskaıa; “Ben kentsel kalkınma ile ilgili birçok programda konuşmalar gerçekleştirdim. Yalnız ilk defa burada şehircilik ve mutluluk konusunu bir arada ele alan bir programda yer alıyorum. Şehirleri düzenlerken ilk olarak ne yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz. İki şekilde şehir planlaması bulunuyor. Birincisi hızlı ve birbirine benzeyen binaların inşa edildiği şehir mi olacak. Yoksa daha sürdürülebilir şehirler mi inşa edeceğiz. Türkiye yapılan bir araştırmaya göre şehirleşme de hızlı gelişen ülkelerden birisidir. Dünyanın birçok ülkesinde çok kötü yerleşim yerleri bulunuyor. Buralarda yetersiz altyapılar bulunuyor. İklim değişliğine bakıldığında Türkiye'de sıcaklık ortalama 7 derece yükselebilir” diye konuştu.