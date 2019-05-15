Sürekli göz kaşıma gözlerde kalıcı hasar yapıyor

Dr. Nagihan Amuk Hamidi, herkesin mevsim geçişlerindeki alerjik göz bulgularına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Nagihan Amuk Hamidi, mevsim geçişlerinde rastlanan göz rahatsızlıkları ile ilgili bilgi verdi. Dr. Hamidi, mevsim geçişlerindeki alerjik göz bulgularına dikkat etmek gerekir. Özellikle kızarık, kaşınan, sulanan ve hafif göz kapak şişliğinin eşlik ettiği durumlarda alerjik reaksiyonlardan şüphe etmek gerekir. Mevsim geçişinde olduğumuz, polenlerin yoğun bir şekilde etrafta dolaştığı bu günlerde alerjilere dikkat etmek, ihmal etmeden takip ve tedavisini yaptırmak oldukça önemlidir. Özellikle tüm alerjilerde reaksiyon daha yeni başlamışken müdahale etmek ilerlemiş bir reaksiyonu kontrol etmekten daha kolaydır“ dedi.

Dr. Hamidi, alerjik konjonktivitin çoğunlukla dış ortamdan kaynaklanan (polen, ev akarı, kontakt lens vs.) partiküllerin göz yüzeyinde ve hatta bazen tedavi edilmediğinde göz içerisinde iltihabik reaksiyona sebep olması durumu olduğunu belirterek, şikayetlerin çoğunlukla gözlerde sürekli ya da aralıklar ile olan kaşıntı, batma, göz çevresinde şişlik şeklinde olduğunu söyledi.

Mevsimsel alerjik konjonktivit ise toplumun neredeyse yüzde 15-20‘sinde görülen, alerjinin en sık formu olduğunu belirten Dr. Hamidi, “En sık sebebi havada asılı bulunan polenlerdir. Kişinin göz çevresi şişliği ve kaşıntısı kızarıklıktan daha fazla ön plandadır. Gözler sulanır ve hatta sabahları daha çok olan çapaklanma ön plandadır. Gözün tabakaları nadiren etkilenir“ diye konuştu.

Dr. Hamidi, vernal konjonktivitin bir diğer alerjik konjonktivit çeşidi olduğunu ve durumun daha uzun soluklu ve sürekli olduğunu ifade ederek, şu tespitlerde bulundu: “Vernal konjonktivit, mevsimsel alerjik konjonktivitten daha farklı bir mekanizma ile ortaya çıkar. Kaşıntı, kızarıklık, şişlik ve çapaklanma bu iki tip alerjik konjonktivitin ortak noktasıdır. Tüm yıl boyunca devam eder; ancak mevsim geçişlerinde şiddeti artar. Bu form göz kapağında ve göz yüzeyinde kalıcı hasarlara ve görme kayıplarına yol açabilir. Aile tarafından fark edilmesi mevsimsel alerjik konjonktivitten daha zordur.”

Dr. Hamidi, “Yoğun ve sürekli göz kaşımanın sonucu olarak göz yüzeyinde kalıcı değişiklikler, gözlük numarası oluşması ve hatta Keratokonus dediğimiz ileri bir kornea hastalığına dahi sebep olabilir“ diye konuştu.