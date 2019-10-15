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Suriye'de destan yazan Mehmetçik'e özel çocuklardan klipli destek

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ile Komando Andı’nı hep birlikte okuyarak, Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçiklere destek verdi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde eğitim gören özel öğrenciler ellerinde Türk bayrağı ile Komando Andı'nı hep birlikte okuyarak, Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiklere destek verdi.


Barış Pınarı Harekatı'nda başarılı bir şekilde görevlerini sürdüren Mehmetçiklere destek vermek isteyen özel öğrenciler, özel bir klip hazırladı. Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler, hazırladıkları klibi Mehmetçiklere armağan etti. Klipte özel öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte “Korku Nedir Bilmeyiz" marşını okudu. Hep bir ağızdan marşı okuyan çocuklar, daha sonra asker selamı verdi. Ardından Türk bayrağı açan öğrencilerden biri, “Biz özel çocuklar da Mehmetçiklerimizin yanında" diyerek destek mesajı verdi. Daha sonra öğrencilerin hepsi Türk bayrağı açarak ardından Türk Bayrağı çizdi. Klip, öğrencilerden birinin “Mehmetçik'in yanındayız” demesi ile sona eriyor.

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