Suriyeli çocuk, yüzmek için girdiği gölette can verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 yaşındaki Suriye asıllı çocuk, kardeşiyle birlikte yüzmek için gittiği sulama göletinde boğuldu. Çocuğun cansız bedeni, itfaiye dalgıç ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu su altından çıkarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Beylik Dağı Millet Ormanı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Hüseyin El Abdullah (9) ve Muhammed El Abdullah (7) isimli 2 kardeş, tellerler çevrili parkın içerisine girerek oynamaya başladı. Daha sonra Hüseyin El Abdullah isimli çocuk, parkın içinde gördüğü sulama göletine girerek yüzmek istedi. Dibi balçık olan gölete giren Hüseyin El Abdullah, bir anda çırpınmaya başladı. Çocuğun çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Abisinin çırpınışlarını gören Muhammed El Abdullah ise gölet kenarında ağlamaya başladı.

Yüzmek için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, göletin altı bataklık olduğu belirleyerek olay yerine dalgıç ekiplerini çağırdı. Kısa sürede olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hüseyin El Abdullah'ın cansız bedeni su altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından minik Hüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen annesi, evladının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Çocuğun cansız bedeni daha sonra ambulansla hastanenin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

“Eliyle kenara tutunmaya çalışıyordu. Yetişemedim”

Çocuğun gölette çırpındığını görünce hemen yardıma koştuğunu söyleyen Kirman Çiftlik isimli vatandaş, “Yukarıdaydım, burada bir ses duydum. Derede çırpınıyordu. Hemen koştum, telden geçme imkanım olmadığı için dolaştım. Buraya gelene kadar zaten çocuk kayboldu. Ondan sonra sağlık görevlilerini aradım. Burası zaten bataklık Suriyeli iki tane çocuk, tanımam etmem. Vatandaş olarak gördüm ama yetişemedim. Yetişsem de ben giremem suya. Ufak olan çocuk girmemiş. Az bir şey ondan büyük olan vardı. Gördüm eliyle falan kenara tutunmaya çalışıyordu. Yetişemedim” dedi.