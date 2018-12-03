Suriyelilerin mangal keyfi iki evi küle çeviriyordu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde mangal yapmak isteyen Suriyeli ailenin yaktığı ateşin odunluğa sıçraması ile yangın çıktı. Mahalle sakinleri panikle dışarı çıkarken, yangında iki ev ve odunluk hasar gördü.

Olay, Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde yaşayan Suriyeli ailenin çocukları mangal yapmak isterken bitişikteki 3 katlı binaya ait odunluğun tutuşmasına neden oldu. Bir anda tutuşan odunluktaki odunlardan yükselen alevlerin hızla büyüdüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki ev ve odunlukta hasar meydana gelirken, yangın hakkında inceleme başlatıldı.

6 ay önce de garaj kısmında çıkan yangın nedeniyle büyük şok geçiren bina sakinleri, yangının Suriyeli ailenin çocukları tarafından yakılmak istenen mangaldan çıktığını iddia ettiler.