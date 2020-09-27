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Sürücü sınavı yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sürücü adayının direksiyon sınavı verdiği araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücü adayının direksiyon sınavı verdiği araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza 17.30 sıralarında Gebze Mevlana Mahallesi yeni adliye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde bir sürücü kursuna ait Hyundai marka 41 YN 814 plakalı araç, sürücü adayının sınava tabi tutulduğu sırada yol üzerinde durdu. Bu sırada seyir halinde olan Sevgi D. İdaresindeki 34 TZ 4639 plakalı motosiklet ise duramayarak sürücü kursu aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Sevdi D. yola savrularak yaralandı.


Kaza sonrasında sürücü kursu görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü Sevgi D., Farabi eğitim ve araştırma hastanesi ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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