İhlas Haber Ajansı

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Sürücülerin dikkat; D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı

Kocaeli’de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları çerçevesinde D-100 üzerine yapılan köprü için trafik akışı Ankara istikametine aktarıldı.

Kocaeli'de Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları çerçevesinde D-100 üzerine yapılan köprü için trafik akışı Ankara istikametine aktarıldı.


Kocaeli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda D-100 İstanbul istikameti Ankara yönüne aktarıldı. D-100 köprüsü İstanbul istikameti için yapılacak çalışmalar süresi boyunca trafik akışı MOBESKO önüne kadar Ankara istikametinden devam edecek.



Ankara istikameti güney yan yoldan


D-100 Karayolu Ankara istikametinde asfalt serim ve otokorkuluklar yapıldı. Ankara istikameti trafik akışı güney yan yoldan yapılırken D-100 köprüsü kirişleri bu kısımda konuldu. İstanbul istikameti MOBESKO önüne kadar Ankara istikametine aktarılarak bu kısımda da köprü yapım çalışmaları yapılacak.

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