Sürücünün hayatını kaybettiği feci kaza kamerada: Otomobil böyle yandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir araç ile çarpıştıktan sonra alev alan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-130 Karayolu Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Gölcük'e seyir halindeki Mustafa Özay idaresindeki 41 E 0320 plakalı BMW marka otomobil, K.Ö. hakimiyetindeki 16 AOR 770 plakalı Dacia marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje ve yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. İki sürücünün de yaralandığı kazada, BMW marka otomobil ise alev aldı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle birlikte yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan iki yaralı, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan sürücülerden Mustafa Özay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin savrularak elektrik panosuna çarptığı ve alev alev yandığı anlar yer aldı. Aynı zamanda görüntülerde, akaryakıt istasyonu çalışanlarının kazayı görür görmez yardıma koştukları ve bir kişinin yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştığı görüldü.