Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği otomobil otobüs durağına daldı: 4 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolcuların bulunduğu otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 RH 660 plakalı Hyundai marka otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil, yol kenarında bulunan bir yolcu durağına dalarak 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi ve kalp krizi geçiren sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılar ambulanslara taşındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kalp krizi geçiren otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.