Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Mayıs Cuma günü 22.00 sıralarında Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi neticesinde yan yatarak metrelerce sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün savrulması, motosikletin yan yatarak metrelerce sürüklenmesi ve olayı gören vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

Kaza anını anlatan Mustafa Uğur, "Geçen akşam araba yıkarken motosikletin dengesini kaybedip düştüğünü gördük. Yardıma koştuk, elimizden geleni yaptık. Sonra da 112'ye haber verdik. Sağ olsunlar kısa sürede gelip yardımcı oldular" dedi.