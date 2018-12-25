Symbol Yaşam Merkezi yönetimi basınla buluştu

Symbol Yaşam Merkezi yönetimi, Symbol AVM'de basınla buluştu. 2018 yılına basın mensupları ile veda eden yönetim üyeleri yeni yıla hep birlikte ‘merhaba' demenin mutluluğunu yaşadı. Gerçekleşen programa; Symbol Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ercan Öztürk, Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Müge Karahan, Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Ergelen, Pazarlama Uzmanı Esma Döşkaya ile gazeteciler katıldı. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada Symbol AVM'nin 2019 hedefleri konuşuldu.

Yeni yılda hedeflerinin günlük 30 bin ziyaretçi olduğunu aktaran Öztürk, “2018 yılını geride bıraktık. 47 bin 500 metrekare alanımızda neredeyse tam kapasite olarak Kocaelililere hizmet veriyoruz. Her gün ortalama 18 ila 20 bin kişi alışveriş merkezimizi ziyaret ediyor. Bundan sonraki hedefimiz ziyaretçi sayımızı 30 binin üstüne çıkarmak. Symbol Ofis projemiz de tüm hızıyla devam ediyor. Bittiğinde ciddi bir açığı kapatmış olacağız. 2019 yılının, 2018 yılından daha da güzel geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.