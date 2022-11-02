İhlas Haber Ajansı

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Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki genç, temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla karnından vuruldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 21 yaşındaki genç, temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla karnından vuruldu. Yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan C. (21) tabancasını temizlediği esnada silahın ateş almasıyla karnından vuruldu. Yaralanan Ramazan C., kanlar içinde üst kat komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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