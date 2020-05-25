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Tabancayla havaya ateş açıp Ramazan Bayramı'nı kutlayan şahıs hakkında soruşturma

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evinin penceresine çıkıp, “Bayramımız mübarek olsun” diyerek tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin penceresine çıkıp, “Bayramımız mübarek olsun” diyerek tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.


Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Mahmuriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaş üstü olduğu öğrenilen B.U. isimli bir şahıs, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evinin penceresine çıkıp, “Bayramınız mübarek olsun, Allah tekrar tekrar nasip etsin. Bayramımız birlik olsun” diyerek, elindeki tabanca ile defalarca havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.


Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında jandarma ekipleri şahıs hakkında soruşturma başlattı. Şahıs hakkında idari yaptırım uygulandı.

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