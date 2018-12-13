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Taciz iddiasıyla gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’de cinsel taciz ve yağma suçlarından yattığı hapishaneden çıktıktan 1 ay sonra bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'de cinsel taciz ve yağma suçlarından yattığı hapishaneden çıktıktan 1 ay sonra bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 5 Aralık'ta Kocaeli'nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokakta geçen bir kadının yanına giden şahıs, taciz edip üzerinde bulunan eşyaları ve paraları gasp etmeye çalıştı. Kadının bağırması sonrasında şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bağıran kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda her gün gittiği cadde tespit edilen şahıs, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahsın yapılan kimlik kontrollerinde zanlının Metin Ş. (26) olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin 2008 yılında karıştığı 3 taciz ve yağma suçundan hapis yattığı ve yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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