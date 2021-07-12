Tadilatı yapılan çatı alevlere teslim oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi 1301/1. Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıda tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan çatıyı söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler yeniden çıkabilecek bir yangının önüne geçebilmek için bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında çatıda maddi hasar meydana gelirken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.