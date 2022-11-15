Tahtalı Göleti'nde sona doğru

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapımına devam edilen Tahtalı Göleti Doğa Park Projesi'nde üçüncü etap çalışmaları sürüyor. Karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yollarının da tamamlanmasıyla Derince'ye adeta bir cazibe merkezi kazandırılmış olacak.

Projede ilk olarak Tahtalı Göleti çevresindeki yollar Derince Belediyesi ekipleri tarafından tesviye edilip, düzeltilmişti. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanması ile mangal yerleri de hazırlanarak, mesire alanı halkın kullanımına sunulmuştu. Tahtalı Göleti Doğa Park projesinin ikinci ve üçüncü etap düzenlemeleri ise eş zamanlı olarak devam ediyor.

İkinci etap ile birlikte bölgeye misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restoran, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisi inşa edildi. Doğa Park projesinin ikinci kısmı büyük oranda tamamlanırken, yapımı süren üçüncü etap ile birlikte karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları tamamlanarak Doğa Park projesi bölgeye kazandırılmış olacak.

Bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Tahtalı Göleti Doğa Park projemizde çalışmalarımız sürüyor. Bölgede devam eden üçüncü etap çalışmalarımız çerçevesinde araç, yürüyüş ve bisiklet yolunun üstyapı düzenlemelerini de hızla tamamlıyoruz. Derince'mize hayırlı olsun" dedi.