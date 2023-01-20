Takım elbiseli şahıs, inşaatın önünde ölü bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde takım elbiseli erkek şahıs, kanlar içinde inşaat halindeki binanın önünde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümü araştırıyor.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Nurgül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah 08.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan takım elbiseli şahsı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Kimliği öğrenilemeyen şahsın cesedi, ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsiye kaldırıldı.

Polis ekipleri şahsın inşaat halindeki binadan atılmış olabileceği şüphesi üzerinde de duruyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.