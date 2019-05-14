Takımının idmanına giderken ölen 11 yaşındaki Fırat toprağa verildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde takıma girebilmek için idmana gittiği sırada yoldan karşıya geçerken otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 11 yaşındaki Batuhan Fırat, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Girmek istediği takımın antrenmanına giderken yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Batuhan Fırat son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgiye göre Yuvacıkspor takımına girebilmek için U13 takımı ile antrenmanlara çıkan 11 yaşındaki Batuhan Fırat, antrenmana gitmek için otobüse bindi. Başiskele Yuvacık Paşadağ Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde otobüsten inen Fırat, yolun karışışında bulunan Yuvacık Spor Tesislerine geçebilmek için yola çıktı. Bu sırada seyir halinde olan M.E. idaresindeki 41 BT 641 plakalı otomobil ise duramayarak yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Fırat, ambulansa kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine hayatını kaybetti.

Fırat için Başiskele Yuvacık Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına sınıf ve takım arkadaşları, öğretmenleri, babası Metin Fırat, kardeşleri, annesi Zeynep, yakınları, İl Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Metin Fırat'ın güçlükle ayakta durduğu cenaze namazı sonrasında okul arkadaşları ellerine aldıkları fotoğrafla Fırat için dua ettiler. Omuzlara alınan 11 yaşındaki Fırat'ın naaşı Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Kazaya karışan ve göz altına alınan otomobil sürücüsü M.E.'nin ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.