Takla atan otomobilde ağır yaralanmıştı, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 Temmuz gecesi meydana gelen kazada ağır yaralanan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 2 Temmuz gecesi Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve Eray Kalyoncu (25) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Eray Kalyoncu, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 25 yaşındaki gencin dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Öte yandan Eray Kalyoncu'nun yakınları, kendisinin yoğun bakım öncesi “Öleyim kurtulayım, öleceğim zaten” dediğini iddia etti. 25 yaşındaki Kalyoncu'nun cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.