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Takla atarak yol kenarına devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yol kenarındaki ağaçlık ters dönen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.


Kaza Koceli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre S.M. idaresindeki Ford marka 41 VB 953 plakalı Ford marka otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çıktı. Kaldırımı aşan otomobil ağaçlık alanda ters dönerek durabildi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda ters dönen otomobilin sürücüsü S.M., şans eseri araçtan bunu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerin kontrollerinde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.


Ayakta müdahale edilen sürücü kazanın şokunu bir süre atlatamadı. Ağaçların arasında ters dönen otomobil, çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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