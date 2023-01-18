İhlas Haber Ajansı

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Taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli’de taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Olay, İzmit ilçesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. bilinmeyen bir sebepten ötürü durak önünde bıçaklı saldırıya uğradı. M.C., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi ambulansta yapılırken ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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