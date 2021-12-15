İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Taksi ücretini ödemedikleri yaşlı şoföre böyle saldırdılar

Kocaeli’de aracına binen iki şüpheliden taksi ücretini isteyen 68 yaşındaki şoför, akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı.

Kocaeli'de aracına binen iki şüpheliden taksi ücretini isteyen 68 yaşındaki şoför, akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Taksi şoförünün omuzundan bıçaklanıp darp edildiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksi şoförü Sadık Önem (68), aracına müşteri gibi binen iki kişiyi akaryakıt istasyonuna getirdi. Araçtan inen iki şüpheli yürüdüğü sırada Sadık Önem de araçtan inerek taksi ücretini talep etti. Bunun üzerine şüpheliler Sadık Önem'i önce darp etti, sonra da bıçakladı. Omuzundan bıçaklanan Önem'in hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler ise gözaltına alındı.


Öte yandan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin araçtan indiği, Önem'in de şahısların peşinden giderek konuşmaya çalıştığı, daha sonra şüphelilerin darp ettiği görülüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.