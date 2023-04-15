Taksici esnafının iftar yemeği büyükşehirden

Daha önce 6 ilçede taksici esnafına iftarlık sıcak yemek ikramında bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Körfez, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde yemek dağıttı. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Antikkapı A.Ş.'nin hazırladığı iftarlık sıcak yemekleri taksici esnafının bağlı bulundukları duraklara götürdü. Üç gözlü gıda kaplarında birbirine karışmayan, sızıntı ve dökülmeye neden olmayan yemek kaplarını taksici esnafına teslim eden görevli ekipler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın selamını ileterek işlerinde bol kazançlar diledi. Büyükşehir ekipleri, Körfez, Kartepe ve Kandıra ilçelerinde hizmet veren 25 taksi durağında 190 taksici esnafına iftarlık sıcak yemek dağıtımı yaptı. Büyükşehir ekipleri önümüzdeki günlerde Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde faaliyet gösteren taksici esnafına yemek dağıtımı yapacak.