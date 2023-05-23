Talus, istişare kurulunu da sandık nöbetine çağırdı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, il istişare kurulu ile bir araya geldi. Programda konuşan Talus, çok önemli bir seçim için geri saydıklarını belirterek, "AK Parti'nin 21 yıllık iktidarında emeği olan bütün il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza şükran borçluyuz. Her birinin azmi ve kararlılığı sayesinde davamız bugün hem Kocaeli'de hem Türkiye'de ulaşılması zor bir üye sayısına erişti ve her geçen gün büyüyor. Bizler seçim tarihinin açıklandığı günden bu yana var gücümüzle çalışıyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği sunmak için 28 Mayıs'a hazırlanıyoruz" dedi.

"Büyük Türkiye zaferi için omuz omuza olalım"

İstişare kuruluna seslenen Talus, "İstişare kurulumuz da her zaman olduğu gibi saha çalışmalarımızda sürekli yanımızda. Teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde tarihi bir seçim var. Milletimizin emanetine sahip çıkmak için 45 bine yakın sandık kurul üyesi ve müşahitlerimizle seçim günü sandık başı ve çevresi ile oy verme işleminin olduğu yerlerde milletimizle birlikte görev alacağız. Açıkçası burada istişare kurulu üyelerimizin de gönüllü olarak okullarımızda görev almasından, gerekirse sandık müşahidi olmasından hem mutluluk duyar, hem de güç alırız. Büyük Türkiye zaferi için omuz omuza olalım" diye konuştu.