Talus'tan Hurşit Güneş'e: "Boş konuşmayı bırak"

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Hurşit Güneş'in katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Talus, "Cahil diye nitelendirdiğiniz milletimiz ve Cumhurbaşkanımız sizlere 21 yıldır her seçimde demokrasi dersi veriyor. Yeni dersinizi 28 Mayıs'ta alacaksınız. Boş konuşmayı bırak" dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, 24. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş'e tepki gösterdi. Talus, "Hurşit Güneş'in katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini kınıyor ve kendisine iade ediyorum. Cahil diye nitelendirdiğiniz milletimiz ve Cumhurbaşkanımız sizlere 21 yıldır her seçimde demokrasi dersi veriyor. Yeni dersinizi, 28 Mayıs'ta alacaksınız. Boş konuşmayı bırak. Yıllardır cahil dediğiniz bu milletin seçtiği Cumhurbaşkanımız, her seçimde size demokrasi dersi verdiği halde görüyoruz ki, hala aklınızı başınıza almamış, bıraktığımız yerde sayıyorsunuz.

"Boş konuşmak yerine milletimize hizmet etmeye odaklanmasını tavsiye ediyorum"

Talus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de yapılan yatırımları sayarak, şöyle konuştu:

"Cahil dediğiniz Cumhurbaşkanımız, 100 yılın işini 20 yıla sığdırdı. Yerli otomobilimiz Togg'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, Milli Muharip Uçağımızı, Eğitim ve Destek Uçağı Hürjet'i, İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, İlk İstihbarat Gemisi TCG Ufuk'u, Dünyanın ilk SİHA Gemisi TCG Anadolu'yu, Yerli ve Milli Uydumuz İMECE'yi, organize sanayi bölgeleri, sondaj gemileri, doğalgaz keşifleri, Akkuyu Nükleer Santrali, Türk Akım'ı, Mavi Akım'ı, Tanap'ı, Bakü Tiflis Ceyhan Boru Hattı, Bor Karbür Üretim Tesisi'ni, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesine konutlar, 396 adet millet bahçesi, 5,5 milyar fidan, ilk tohum gen bankası, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli Barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya Tüneli, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsünü, Osmangazi Köprüsünü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü, Nissibi Köprüsünü, Kuzey Marmara Otoyolunu, dağları delen tüneller, modern bölünmüş yollar, Dünyanın 3. deniz dolgu havalimanını, Milli Elektrikli Tren, dev şehir hastanelerini, yerli aşı Turkovac'ı, yerli tıp cihazlarını, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezi, zorunlu eğitimi 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamuda sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7 bin 500 TL, bayram ikramiyesini 2 bin TL, elektrikte indirim, KDV'ye indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, engelli aylığı, evde bakım aylığı, yaşlı aylığı, dul ve yetim aylığı, evde sağlık hizmeti, yerli uzay hamlesi, kutuplara araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO Binasını, Ankara Resim Heykel Müzesini, İstanbul Resim Heykel Müzesini, binlerce tarihi binanın restorasyonu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gibi saymakal bitmeyecek, sayfalara sığmayacak binlerce eser ve hizmet üretti. Özgürlüklerimizin önündeki engelleri kaldırdı, milli gelir ve refah düzeyimizi artırdı, spor ve sanata yatırım yaptı, dışa bağımlılığımızı azalttı. Birbirlerine rozet takarak gündem olmak dışında akılda kalan tek bir buluş ve icraatı olmayan Hurşit Güneş'in, Cumhurbaşkanımıza sarf ettiği sözleri kendisine iade ediyor, boş konuşmak yerine milletimize hizmet etmeye odaklanmasını tavsiye ediyorum"