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Tam kapanmanın ilk gününde, D100 Karayolu'nda denetim kuyruğu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D100 Karayolu’nda, tam kapanmanın ilk gününde yapılan denetimler sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda, tam kapanmanın ilk gününde yapılan denetimler sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında, dün saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanma kapsamında, Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetim yapıyor. Ekipler tarafından kısıtlama saatinde evlerinde olamayan vatandaşların muafiyet belgeleri kontrol ediliyor. Tedbirler kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D100 Karayolu'nda polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.


Gerçekleştirilen denetimler sebebiyle, D100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu. Kurulan denetim noktalarında D100 Karayolu'nun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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