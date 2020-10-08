Tamir ederek 60 yıllık televizyonu 15 bin TL'ye satılığa çıkardı

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki dükkanında elektronik eşya tamir eden Şirvan Ak isimli vatandaş, 1960'lı yıllarda üretildiği tahmin edilen bir televizyonu tamir ederek gün yüzüne çıkarttı. Çalıştığında Kenan Evren'in darbe açıklamasının görüntülerini gören Ak, televizyonu 15 bin TL'ye satmak istiyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Şirvan Ak isimli vatandaş, Karabaş Mahallesi'nde bulunan dükkanında elektronik cihazları tahmin ediyor. Bir vatandaşın yıl önce dükkanına bıraktığı ve 1960'lı yıllarda üretilen televizyonu tamir etmeye karar verdi. 5 ay boyunca çabalayan Ak, televizyonu tamir etmeyi başardı. 12 Eylül tarihinde televizyonu çalıştırarak uydu alıcısına bağlayan Ak, ekrandaki görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 12 Eylül Darbesi'nin yıl dönümünde yayınlanan Kenan Evren'in darbe açıklamasını gören Ak, şaşkınlık yaşadı. Ak 60 yıl sonra gün yüzüne çıkardığı ve ilk günkü gibi çalışan televizyonu 15 bin TL karşılığında satabileceğini söyledi.

Pandemi sürecinde boş zamanlarında televizyonu tamir ederek değerlendirdiğini ifade eden Ak, “Baba mesleği olduğu için küçük yaşlardan beri bu meslekle uğraşıyorum. Arkamda görmüş olduğunuz bu televizyonu pandemi sürecinde tamir ettik. Yaklaşık 5 yıl önce bize tamir için bırakmışlardı. Alan olmayınca biz de boş vakitlerimizi değerlendirmek için bunu tamir ettik. Tamiri aşağı yukarı 5 ay sürdü. Eski malzeme olduğu için parçalarını bulmak zor oldu. Orijinal şekliyle çalıştırdık. Sizin de görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Orijinal halini bozmadan uydu montajını yaptık. Bu şekle getirdik. Televizyon için çeşitli rakamlar teklif edildi bana. 10 bin TL'ye kadar teklifler gördük. Bunun değerini bilebilecek bir kişiye satmak istiyorum. 15 bin-20 bin TL civarında bir rakam belirledim. Bu rakamlar verilirse satmayı düşünürüm” dedi.