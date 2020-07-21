İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tandıra giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra giren yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak yeniden doğaya saldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evin bahçesindeki tandıra giren yılanı itfaiye ekipleri yakalayarak yeniden doğaya saldı.



Olay, Gölcük ilçesi Yeni Mahalle 324 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Özkan isimli vatandaş evinin bahçesinde bulunan tandıra girdiği esnada içeride bulunan 1 buçuk metre uzunluğundaki yılanla karşılaştı. Bunun üzerine Özkan durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese sevk edilen ekipler, tandırın içerisine girerek yılanı aramaya başladı. Ekipler, kısa sürede yılanı saklandığı yerden çıkararak yakaladı. Evin içerisinde yaşayan vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hayvanı evden uzaklaştıran ekipler, yılanı mahallede bulunan derenin içine bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.