İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tankerde 11 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde polis ekiplerince durdurulan tankerde 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kartepe'de polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimde seyir halindeki bir tanker durduruldu. Tankerde yapılan aramada 11 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.