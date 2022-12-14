Tankerle çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de sollama yaptığı iddia edilen tankerin, sola dönmek isteyen otomobile çarpması neticesinde yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.K. idaresindeki 41 BG 157 plakalı Mitsubishi marka otomobil seyir halindeyken solunda bulunan iş yerinin otoparkına girmek istedi. O esnada Y.P. idaresindeki 34 TD 3098 plakalı Mercedes marka tanker, sollama yaptığı için sola dönmekte olan Mitsubishi otomobile yan tarafından çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk etti. Otomobilin içerisinde sıkışma olmadığı, sürücü A.K. ile yolcu H.K.'nin yaralandığı tespit edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.