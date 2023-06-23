Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli adliyede

Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.