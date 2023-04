Taraftar yasağında kent merkezini stadyuma çevirdiler

Lig'in 31. haftasında seyircisiz oynama cezası bulunan Kocaelispor'da taraftarlar, şehrin merkezinde kurulan dev ekranda maçı birlikte izledi. Meşaleler ve tezahüratlarla kentin merkezi adeta Kocaeli Stadyumu'na döndü.

Lig ekibi Kocaelispor, ligin 31. haftasında Zonguldak Kömürspor'u ağırlıyor. Seyircisiz oynama yasağı bulunan yeşil-siyahlılar, maça ayrı bir anlam kattı. İzmit Belediyesi'nin düzenlediği alanda, İzmit Belediyesi binası önünde taraftarlar toplandı. Kurulan dev ekranda taraftarlar maçı birlikte izledi. Seyircisiz oynanan haftada kentin merkezi adeta stadyuma döndü. Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan Kocaelispor seyircisi, renkli görüntülere imza attı.

Mehmet Açık: "Kocaelispor taraftarı dünyanın en vefalı taraftarlarından birisi"

Kocaelispor taraftarının vefalı olduğuna değinen taraftarlardan Mehmet Açık, "Kocaelispor taraftarı dünyanın en vefalı taraftarlarından birisi. Amatör kümeye düşünce bile bu taraftar bırakmadı. Hatta birçok şehirde kızlar şunu söyler; seveceksen Kocaelisporlu sev çünkü amatöre kadar düşen takımını bırakmadıysa seni hiç bırakmaz. Seyircili de olsa seyircisiz de olsa Kocaelispor taraftarı her zaman yanındadır. Bunun gibi birçok örnek yaşadık. Bugün de bu örneği yaşıyoruz. Birlikte bu coşkuyu yaşamak için buradayız. Aynı coşkuyu statta olduğu gibi burada da yaşayacağız" dedi.

Etkinliğin anlamlı olduğunu söyleyen taraftarlardan Aslıhan Güremen, "İzmit Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Seyirci yasağına rağmen böyle bir etkinlikle halkı buluşturdular. Sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Cem Güremen: "Kocaelispor'un bulunduğu her ligde, her kategoride taraftar hep arkasında olmuştur"

Taraftarın her zaman Kocaelispor'a desteğinin tam olduğunu belirten Cem Güremen, "Seyircisiz maçlar çok üzücü. O yüzden İzmit Belediyesi'nin böyle bir şey yapması çok güzel. Kocaelispor'un bulunduğu her ligde, her kategoride taraftar her zaman arkasında olmuştur. Rakiplerimizin tribünlerine baktığımızda hep daha boş, daha az bir kitle ama Kocaelispor hem iç hem de dış sahada takımına hep destek olmuştur" şeklinde konuştu.